مدرب دورتموند يعلن عودة هالاند للملاعب

قال مدرب بوروسيا دورتموند، ماركو روزه، إن المهاجم إيرلينغ هالاند، سيعود لتشكيلة الفريق في مواجهة فولفسبورغ في الدوري الألماني، اليوم السبت، وذلك بعد تعافيه من الإصابة.

وغاب هالاند عن دورتموند في سبع مباريات في كافة المسابقات، بسبب إصابة في أعلى الفخذ تعرض لها الشهر الماضي.

وتصدر المهاجم النرويجي البالغ عمره 21 عاما، قائمة هدافي الدوري الألماني بتسعة أهداف في ست مباريات قبل إصابته، لكن تفوق عليه مهاجم بايرن ميونيخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي سجل 14 هدفا حتى الآن.

وكان من المتوقع عدم تعافي هالاند من إصابته قبل منتصف ديسمبر المقبل، لكن روزه قال إن المهاجم النرويجي سيشارك في جزء من مباراة فولفسبورغ.

وأضاف روزه في مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة، عشية مواجهة فولفسبورغ: "إيرلينغ سيأتي معنا (إلى فولفسبورغ). لقد تدرب جيدا في الأيام القليلة الماضية. يشعر بأنه على ما يرام لكنه على الأغلب سيشارك في وقت قصير من المباراة".

وقد تمثل عودة هالاند دفعة لدورتموند، الذي سيفتقد كل من جود بلينغهام، وتورغان هازارد، وجيوفاني رينا في مباراة اليوم، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة رفائيل غيريرو.

ويحتل دورتموند المركز الثاني في الدوري الألماني برصيد 27 نقطة من 12 مباراة، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن بايرن المتصدر.

وودع دورتموند دوري أبطال أوروبا عقب خسارته 1-3 أمام سبورتينغ لشبونة في دور المجموعات، الأربعاء الماضي، وسينتقل للمنافسة في الدوري الأوروبي.

المصدر: رويترز