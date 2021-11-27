القرعة تضع ممثل آسيا في مواجهة صعبة في الملحق الدولي للتأهل لمونديال قطر

أسفرت قرعة الملحقين الدوليين المؤهلين لمونديال "قطر 2022"، عن مواجهة صعبة لممثل آسيا مع ممثل أمريكا الجنوبية، بينما يتقابل ممثل أمريكا الشمالية مع بطل أوقيانوسيا.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني بشكل مباشر عن مجموعتي آسيا إلى كأس العالم في قطر، فيما يتقابل صاحبا المركز الثالث فيما بينهما لحجز بطاقة الملحق الدولي، التي ستكون هذه المرة، أمام صاحب المركز الخامس بتصفيات أمريكا الجنوبية، فيما يواجه الرابع في قارة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف"، المتأهل من ملحق أوقيانوسيا.

👀 ICYMI: The intercontinental play-offs for #WorldCup places promise fireworks 🎇 pic.twitter.com/EY8Sqxhk5C — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 27, 2021

وسيلعب الملحق الدولي بنظام مباراة واحدة على أرض محايدة، حيث ستقام المباراتان العابرتان للقارات، يومي 13 و14 يونيو المقبل.

وكان من المقرر أن تقام المواجهات الفاصلة للملحق الدولي من مباراتي ذهاب وإياب في مارس 2022، لكن أعيد ترتيب موعدها لتقام في يونيو 2022 بسبب الاضطراب الذي تسبب فيه وباء "كوفيد-19" لجدول التصفيات.

المصدر: "فيفا"