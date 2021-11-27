استبعاد كانتي وتشيلويل من تشكيلة تشيلسي لمباراة مانشستر يونايتد

قال مدرب تشيلسي، توماس توخيل، إن الثنائي نغولو كانتي وبن تشيلويل، سيغيبان بسبب الإصابة عن مواجهة مانشستر يونايتد، غدا الأحد، في قمة المرحلة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصيب كانتي وتشيلويل في الركبة في انتصار منتصف الأسبوع الحالي على يوفنتوس بدوري الأبطال، لكن إصابة تشيلويل أكثر خطورة.

وقال توخيل للصحفيين عشية مواجهة يونايتد: "أصيب نغولو بالتواء في الركبة أمام يوفنتوس، لكنه بات يشعر بتحسن، ومع ذلك سيغيب لعدة أيام".

وأضاف المدرب الألماني: "بن تشيلويل سيغيب. لقد أصيب بتمزق جزئي في الرباط الصليبي الأمامي ويجب أن نتعامل مع حالته بحذر شديد. سنعرف الصورة كاملة خلال الأسابيع الستة المقبلة، وإذا ما كان سيحتاج إلى جراحة".

ومن غير المرجح أيضا أن يشارك المهاجم روميلو لوكاكو، الذي لم يلعب منذ أكثر من شهر بسبب إصابة في الكاحل، أساسيا أمام يونايتد، حيث قال توخيل، إن اللاعب البلجيكي يحتاج إلى مزيد من الوقت لاستعادة كامل لياقته.

وأكمل: "احتمالات مشاركته (لوكاكو) أساسيا ليست كبيرة لأننا لا نعرف ما قد يحدث في أي مباراة".

المصدر: وكالات