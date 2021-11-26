قرعة الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022.. مونديال قطر من دون البرتغال أو إيطاليا أو كليهما

أسفرت قرعة ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، والمقررة إقامتها في دولة قطر في الفترة ما بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022، عن مواجهات صعبة.

وفي ما يلي نتيجة قرعة ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022:

المسار الأول (A):

أوكرانيا - إسكتلندا

ويلز - النمسا

المسار الثاني (B):

روسيا - بولندا

السويد - التشيك

المسار الثالث (C):

إيطاليا - مقدونيا الشمالية

البرتغال - تركيا.

🥁 The semi-finals are set for the European play-offs!



🎫 One team from each of the 3 paths will reach the #WorldCup 🏆 pic.twitter.com/cvkFwdzQoX — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 26, 2021

🏆 2022 World Cup play-off draw ✅



Which fixture are you most looking forward to? 🤩#WCQpic.twitter.com/E6Vg76tbxD — European Qualifiers (@EURO2024) November 26, 2021

وتم اعتماد نظام جديد للملحق الأوروبي، الذي يشارك فيه 10 منتخبات أصحاب المركز الثاني في مجموعاتها إضافة إلى أفضل منتخبين في دوري الأمم الأوروبية (2020-2021) لم يتأهلا إلى المونديال أو إلى الملحق من خلال المجموعات.

وبحسب هذا النظام فإن المنتخبات المتأهلة إلى الملحق بلغت 12 منتخبا تم تقسيمها على ثلاثة مسارات "A - B - C" كل مسار ضم أربعة منتخبات ستلعب بحسب القرعة كل منتخبين في الدور نصف النهائي "من مباراة واحدة" ثم سيتواجه المنتخبان الفائزان في مباراة حاسمة على حجز بطاقة التأهل للمونديال، علماً بأن المنتخبات الستة الأولى بحسب التصنيف الأوروبي ستخوض مواجهة نصف النهائي على أرضها.

وسينضم الفائز في كل نهائي إلى المنتخبات العشرة التي ضمنت التأهل مباشرة من خلال التصفيات.

تصنيف المنتخبات الـ12

وبحسب تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فإن المنتخبات الستة الأولى في التصنيف هي كل من (البرتغال – إسكتلندا – إيطاليا – روسيا - السويد – ويلز).

بينما منتخبات المستوى الثاني ستكون كل من (تركيا – بولندا – مقدونيا الشمالية – أوكرانيا – النمسا – جمهورية التشيك).

⏰ The European FIFA World Cup play-off draw takes place in Zurich at 17:00 CET.



How it works and who is involved: ⬇️ — UEFA (@UEFA) November 26, 2021

وتقرر تجنب المواجهة بين روسيا وأوكرانيا لاعتبارات سياسية وعدم وقوعهما في نفس المسار.

وستقام مباريات الدور نصف النهائي في المسارات الثلاثة يوم 24 مارس من عام 2022 علما بأن المباريات النهائية الثلاثة ستقام في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

المصدر: وكالات