الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يحدد موعد قرعة الدور الفاصل المؤهلة لمونديال قطر

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مواعيد مبدئية لإجراء قرعة الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم قطر 2022، وذلك على هامش الجمعية العمومية المنعقدة اليوم الجمعة في القاهرة.

وستجرى قرعة الدور الفاصل الحاسمة في يناير 2022، خلال مباريات كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون، حيث تم تحديد يومي 22 و26 يناير، مبدئيا كموعد لإجراء القرعة.

وكان من المقرر أن تقام مباريات الدور الحاسم للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكاس العالم 2022، من مباراتي ذهاب وإياب في مارس 2022، لكن أعيد ترتيب موعدها لتقام في يونيو 2022، بسبب الاضطراب الذي تسبب فيه وباء "كوفيد-19" لجدول التصفيات.

وتأهلت إلى الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية عشرة منتخبات بينها أربعة عربية، وهي: مصر، والمغرب والجزائر، وتونس، ونيجيريا، والكاميرون، ومالي، وغانا، والسنغال، وجمهورية الكونغو.

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ويقضي النظام الحالي للدور الحاسم من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم التي ستقام في قطر شتاء عام 2022، بتوزيع المنتخبات العشرة المتأهلة للمرحلة النهائية إلى مستويين، وفقا لتصنيف المنتخبات الشهري الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وبناء عليه، تواجه منتخبات المستوى الأول نظيرتها من أصحاب المستوى الثاني في مباراتين ذهابا وإيابا على أن تقام مباراة العودة "الحاسمة" في ملعب المنتخب الذي ينتمي للمستوى الأول، وذلك لتحديد أصحاب المقاعد الإفريقية الخمسة في نهائيات مونديال قطر

وضم المستوى الأول منتخبات: المغرب والجزائر وتونس ونيجيريا والسنغال.

بينما دخل المستوى الثاني كل من منتخبات: مالي والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا ومصر.

المصدر: وكالات