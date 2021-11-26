فوضى في اجتماع الجمعية العمومية لبايرن بسبب تمرد ضد صفقة رعاية قطرية

أعرب الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونخ، أولي هونيس، عن صدمته بعد الفوضى التي حدثت خلال انعقاد الجمعية العمومية السنوية للفريق، بعد تمرد أنصاره احتجاجا على صفقة رعاية قطرية.

وقال هونيس الغاضب بعد الاجتماع الذي دام خمس ساعات "هذا أسوأ حدث حضرته في بايرن ميونيخ. أشعر بالخجل".

ومارس مجموعة من مشجعي العملاق البافاري، ضغوطا على النادي لإنهاء صفقة رعاية مع الخطوط الجوية القطرية المملوكة للدولة، والتي بلغت قيمتها حوالي 20 مليون يورو سنويا، وفق تقارير إعلامية.

ويظهر شعار الشركة على أكمام قمصان بطل ألمانيا.

وتطالب هذه المجموعة، رئيس النادي هيربرت هاينر، والمدير التنفيذي أوليفر كان، إنهاء العلاقة عندما ينتهي العقد في العام 2023، بسبب الاتهامات التي تطال قطر باستغلال العمال الأجانب، لا سيما أولئك العاملين في المنشآت والملاعب الخاصة بكأس العالم التي تستضيفها الإمارة الخليجية في نوفمبر المقبل، وهي مزاعم تنفيها قطر.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية أمس الخميس، هتفت مجموعة من حوالي 800 عضو بغضب "هاينر أخرج!" و"نحن المشجعون الذين لا تريدونهم!"، بعد أن رفض النادي اقتراحا للسماح للأعضاء بالتصويت على صفقة الرعاية القطرية.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قضت محكمة إقليمية في ميونيخ بأن بايرن "غير ملزم بإجراء المزيد من المناقشات بشأن الرعاية مع الخطوط الجوية القطرية"، وأشار مسؤولو النادي إلى الحكم القانوني خلال اجتماع الجمعية العمومية.

وفي ظل المواجهة مع مناصريهم، يصر مسؤولو بايرن أن هناك طرقا أفضل لترك أثر من مجرد إلغاء صفقة الرعاية أو المقاطعة.

وقال هاينر أمام الجمعية العمومية "ما زلت على اقتناع راسخ بأن الحوار هو أفضل طريقة لتقريب وجهات النظر"، مضيفا أن النادي "لم يقرر بأي حال من الأحوال تمديد" صفقة الرعاية، لكنه أصر على أنه سينظر في العقد.

المصدر: وكالات