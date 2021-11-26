مواجهة عربية تلوح في الأفق ضمن الدور الحاسم لتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر.. بعد قرار الكاف

أنهى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "لكاف" الجدل بشأن نظام مباريات الملحق المؤهل لمونديال كأس العالم قطر 2022، وذلك في الجمعية العمومية للاتحاد التي عقدت اليوم الجمعة.

وقال الـ"كاف" إن نظام الملحق في القارة الإفريقية سيظل كما هو، ولن يطرأ عليه أي تغيير.

وستقام مباريات الملحق بنظام الذهاب والإياب، ولا صحة للشائعات التي تكهنت بإمكانية تحديد المنتخب المتأهل بمباراة واحدة فقط، وستحظى المنتخبات الأفضل تصنيفاً بأفضلية خوض مباراة الإياب داخل أرضها.

وقسمت المنتخبات العشرة التي تأهلت للدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، بناء على المراكز التي حصلت عليها في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا" إلى مستويين، الأول يضم منتخبات: المغرب والجزائر وتونس ونيجيريا والسنغال، والثاني ضم منتخبات: مالي والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا ومصر.

أربعة منتخبات عربية في الدور الحاسم لتصفيات الإفريقي

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وبلغت منتخبات الجزائر وتونس والمغرب ومصر الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، وتطمح في بلوغ المونديال الذي تستضيفه دولة عربية للمرة الأولى في التاريخ.

احتمال مواجهة عربية في تصفيات مونديال قطر

ويعول العرب على المنتخبات العربية الأربعة التي تأهلت للملحق، إلى جانب قطر (البلد المستضيف)، ومنتخبات عرب آسيا، لتسجيل مشاركة تاريخية للعرب في المونديال، وتجاوز الرقم القياسي لعدد المنتخبات العربية المشاركة في نسخة واحدة من المونديال (4 منتخبات، في مونديال روسيا 2018).

ولكن هناك احتمال مواجهة عربية ضمن التصفيات الإفريقية، حيث من الممكن أن تضع القرعة منتخب مصر في مواجهة أي واحد من الثلاثي: المغرب، تونس والجزائر.

المصدر: وكالات