سان جيرمان يعلق على أنباء التفاوض مع زيدان لتدريب الفريق

أكد المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ليوناردو، أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، سيبقى في منصبه مدربا للفريق الباريسي، كما نفى التفاوض مع زين الدين زيدان للإشراف على "بي إس جي".

ورد ليوناردو على شائعات رحيل "بوكي" عن سان جيرمان لتدريب مانشستر يونايتد قائلا: "أعتقد أنه من المهم توضيح الموقف بالنظر إلى كمية المعلومات الخاطئة التي يتم تداولها. ماوريسيو بوكيتينو متعاقد مع النادي حتى عام 2023. لا نريد أن يرحل بوكيتينو".

وتابع "لم يطلب بوكيتينو أبدا الرحيل ولم يتصل بنا أي ناد بشأنه، ولدينا الكثير من الاحترام لزين الدين زيدان، ولما فعله كلاعب ومدرب، لكن يمكنني أن أقول لكم بوضوح شديد إنه لا يوجد اتصال (بيننا) وإنه لم يحدث لقاء معه" نفيا للمعلومات الصحافية بهذا الشأن.

وأردف ليوناردو "من السخافة تخيل حصول لقاء مع زين الدين زيدان في فندق كبير في باريس أمام أعين الجميع".

وكانت صحيفة "لو باريزيان" اليومية، نشرت في صفحتها الأولى، اليوم الجمعة، خبرا يشير إلى حصول "لقاء سري" بين إدارة باريس سان جيرمان وزيدان في قصر "مونسو" الباريسي الملكي، مؤكدة أن المفاوضات بدأت "منذ عدة أسابيع" بينهما.

المصدر: أ ف ب