النصر السعودي يطالب المهاجم المغربي حمد الله بتعويض ضخم

طالبت إدارة نادي النصر السعودي لكرة القدم، المهاجم المغربي، عبد الرزاق حمد الله، بقيمة الشرط الجزائي المتفق عليه بينهما في العقد الذي فسخه النادي من طرف واحد قبل ثلاثة أيام.

وقال عبد الرحمن الحميدي، مقدم برنامج "شووت" على قناة "SSC" السعودية: "حسب مصادرنا طالب نادي النصر، عبد الرزاق حمد الله بدفع الشرط الجزائي (20 مليون يورو) أو مبلغ التعويض الذي سيحدده الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وكان النصر، أكد في بيان رسمي الثلاثاء الماضي، أنه فسخ عقد حمد الله "بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الفيفا"، مشددا على احتفاظه "بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على (فسخ العقد) أمام الجهات القضائية المختصة".

أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.



ويحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة. pic.twitter.com/v8DW8tOYVX — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 23, 2021

وأشارت تقارير سعودية إلى أن فسخ عقد حمد الله قد يكون بسبب خلافه مع أحد المسؤولين في إدارة النصر.

وقالت صحيفة "البلاد"، إن فسخ عقد حمد الله قد يكون بسبب رسائل موثقة مرسلة من المهاجم المغربي لأحد الإداريين بنادي النصر، حيث تلفظ عليه بألفاظ لا تليق، وبناء عليها تم إنهاء عقد اللاعب.

وتراجع مستوى المهاجم المغربي البالغ عمره 30 عاما، بعدما خرج من المنافسة على صدارة قائمة هدافي الدوري السعودي في الموسم الماضي، واكتفى بتسجيل ثلاثة أهداف في المسابقة هذا الموسم، ويتفوق عليه البرازيلي أندرسون تاليسكا، الوافد الجديد على النصر والذي سجل خمسة أهداف.

وكان حمد الله، الذي ساهم بشكل كبير في فوز النصر بلقب الدوري السعودي في موسم 2018-2019 بتسجيله 35 هدفا وتتويجه بجائزة هداف المسابقة، انضم إلى الفريق في صيف 2018، قادما من نادي الريان القطري.

المصدر: وكالات