منتخب عربي وناديان عربيان وصلاح يترشحون للفوز بجوائز الأفضل في العالم

أعلن مسؤولو جوائز "غلوب سوكر" لكرة القدم، عن قائمة الأندية والمنتخبات واللاعبين المرشحين للفوز بجوائز الأفضل في العالم خلال عام 2021.

و"غلوب سوكر" هي جوائز سنوية يتم منحها للمتميزين في مجال كرة القدم، ويجري تنظيمها في دبي، وينتظر أن يتم الكشف عن الفائزين بجوائز هذا العام في الـ27 من الشهر المقبل.

أفضل فريق

يوجد ناديان عربيان في القائمة المرشحة للفوز بجائزة أفضل فريق، وهما الأهلي المصري، بطل دوري أبطال إفريقيا، والهلال السعودي، حامل لقب دوري أبطال آسيا.

وضمت قائمة الفرق المرشحة أيضا، بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، وتشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا، وبايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني، وإنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي، وليل بطل الدوري الفرنسي، وأتلتيكو مدريد حامل لقب الدوري الإسباني.

🏆 #GlobeSoccerAwards2021 nominees for BEST MEN'S CLUB OF THE YEAR are: Al Ahly, Al Hilal, Atlético Madrid, Bayern, Chelsea, Flamengo, Inter, Lille, Man City, Man Utd, Palmeiras, PSG, Pohang Steelers, Ulsan Hyundai and Villarreal. pic.twitter.com/G7mT1vKfzU — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 25, 2021

أفضل منتخب

تم ترشيح ثمانية منتخبات وطنية من حول العالم للتنافس على جائزة أفضل منتخب من "غلوب سوكر" في عام 2021.

وهناك منتخب عربي واحد في القائمة المرشحة، وهو منتخب المغرب، الذي حقق العلامة الكاملة في المرحلة السابقة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وشملت القائمة أيضا منتخبات الأرجنتين، والبرازيل، وإنجلترا، وفرنسا، وإيطاليا، والمكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية.

🏆 #GlobeSoccerAwards2021 nominees for BEST NATIONAL TEAM OF THE YEAR are: Argentina, Brazil, England, France, Italy, Mexico, Morocco, and USA. pic.twitter.com/NwxBKMP7KC — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 25, 2021

أفضل لاعب

دخل النجم المصري، محمد صلاح، المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021 المقدمة من "غلوب سوكر" ضد كل من: روبرت ليفاندوفسكي، هداف بايرن ميونيخ، وليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي وماركو فيراتي وماركينيوس، خماسي باريس سان جيرمان، وكريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، وكريم بنزيما، هداف ريال مدريد، وروبن دياش، مدافع مانشستر سيتي، وفيديريكو كييزا، مهاجم يوفنتوس، وكيفن دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي، وجيانلويجي دوناروما، حارس مرمى سان جيرمان، وبرونو فيرنانديز، لاعب وسط مانشستر يونايتد، وجورجينو ونغولو كانتي وسيزار أزبيليكويتا وروميلو لوكاكو، رباعي تشيلسي، وهاري كين، مهاجم توتنهام، وتوماس مولر وجوشوا كيميتش، ثنائي البايرن.

🏆 #GlobeSoccerAwards2021 nominees for BEST MEN'S PLAYER OF THE YEAR are: Azpilicueta, Benzema, Chiesa, De Bruyne, Dias, Donnarumma, Fernandes, Haaland, Jorginho, Kane, Kanté, Kimmich, Lewandowski, Lukaku, Marquinhos, Mbappé, Messi, Müller, Neymar, Ronaldo, Salah and Verratti. pic.twitter.com/0ymZrxmolj — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 25, 2021

المصدر: "غلوب سوكر"