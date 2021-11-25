الدوري الماسي ينطلق من الدوحة والصين تعود للجدول في 2022

‬أعلن الدوري الماسي لألعاب القوى، اليوم الخميس، عن جدول مؤقت لموسم 2022 يبدأ من الدوحة في مايو وينتهي في سبتمبر، وستعود المنافسات إلى الصين لأول مرة منذ بداية جائحة "كوفيد-19".

وينطلق الدوري الماسي من قطر يوم 13 مايو ويختتم في زيوريخ يومي السابع والثامن من سبتمبر، بينما تستضيف الصين المنافسات مرتين في يوليو وأغسطس المقبلين.

وألغيت المنافسات في لقاءين بالصين هذا العام بسبب قيود السفر الصارمة وسط الوباء.

وتستضيف الرباط بالمغرب لقاء في الخامس من يونيو.

وقال منظمون في بيان "سيتنافس الرياضيون على نقاط في 13 لقاء من مايو وحتى سبتمبر ويتأهل الأكثر نجاحا إلى نهائي الموسم لمدة يومين في زيوريخ من أجل فرصة للتتويج".

وأضاف البيان: "يبقى الجدول معرضا لتغييرات وفقا لوضع الصحة العالمي في 2022، ويواصل المنظمون إعطاء الأولوية لسلامة الرياضيين والجماهير عند إدارة منافسات عالية الجودة".

وفيما يلي جدول الدوري الماسي في 2022:

الدوحة - 13 مايو

برمنغهام/لندن - 21 مايو

يوجين - 28 مايو

الرباط - 5 يونيو

روما - 9 يونيو

أوسلو - 16 يونيو

باريس - 18 يونيو

ستوكهولم - 30 يونيو

شنغهاي - 30 يوليو

الصين (الثاني) – 6 أغسطس

موناكو – 10 أغسطس

لوزان – 26 أغسطس

بروكسل – 2 سبتمبر

زيوريخ– 7 و8 سبتمبر

المصدر: رويترز