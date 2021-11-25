مشجع يتقدم بطلب لصلاح أثناء مجريات مباراة ليفربول وبورتو (صورة)

تقدم مشجع لليفربول، حضر في مدرجات ملعب "أنفيلد" لمتابعة مباراة فريقه وضيفه بورتو في دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء، بطلب لنجم "الريدز"، المصري محمد صلاح، أثناء مجريات اللقاء.

وظهر المشجع في المدرجات، وهو يرفع لافتة عندما كان صلاح مقابلا له، مكتوب عليها باللغة العربية "محمد صلاح من فضلك أريد قميصك.. الله يوفقك في الدنيا والآخرة".

مشجع لـ محمد صلاح من مباراة بورتو: " محمد صلاح من فضلك اريد قميصك الله يوفقك في الدنيا والاخرة " ❤️



صلاح

Liverpool#دوري_ابطال_اوروبا

THE BEST pic.twitter.com/saqhAk4pz5 — WTS Kora (@wtskora) November 25, 2021

لافته احد الجماهير باللغة العربية لـ محمد صلاح " محمد صلاح من فضلك اريد قميصك الله يوفقك في الدنيا والاخرة " ❤️ pic.twitter.com/CG2XDiJ7iQ — Oscar 1 (@mido2287444) November 24, 2021

"محمد صلاح من فضلك اريد قميصك الله يوفقك" pic.twitter.com/oly6UxDfDr — راشــد | 6️⃣🏆 (@RNLFC) November 24, 2021

ولم يتضح ما إذا كان صاحب اللافتة من الجمهور العربي أم مشجعا من جنسية غير عربية، يحاول مداعبة النجم المصري مستخدما لغته الأم.

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وكان صلاح تألق بشكل لافت في لقاء ليفربول ضد بورتو، بتسجيله الهدف الثاني ليساهم في فوز "الريدز" بهدفين دون رد.

وهذا الفوز هو الخامس على التوالي لليفربول في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، علما بأنه ضمن التأهل إلى ثمن النهائي في الجولة الماضية.

المصدر: مواقع التواصل