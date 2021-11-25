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الأندية المتأهلة مبكرا إلى دور الـ16 من دوري الأبطال

الرياضة

الأندية المتأهلة مبكرا إلى دور الـ16 من دوري الأبطال
Reuters
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تأهل 11 ناديا إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مع انتهاء مباريات الجولة الخامسة قبل الأخير من دور المجموعات "للتشامبيونز ليغ"، التي جرت مساء يوم الأربعاء.

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وفي ما يلي قائمة الأندية المتأهلة مبكرا لدور الـ16 من دوري الأبطال:

المجموعة الأولى (A):

  • مانشستر سيتي (إنجلترا)
  • باريس سان جيرمان (فرنسا)

المجموعة الثانية (B):

  • ليفربول (إنجلترا)

المجموعة الثالثة (C):

  • أياكس أمستردام (هولندا)
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  • سبورتينغ لشبونة (البرتغال)

المجموعة الرابعة (D):

  • ريال مدريد (إسبانيا)
  • إنتر ميلان (إيطاليا)

المجموعة الخامسة (E):

  • بايرن ميونيخ (ألمانيا)

المجموعة السادسة (F):

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  • مانشستر يونايتد (إنجلترا)

المجموعة السابعة (H):

  • تشيلسي ا(إنجليزا)
  • يوفينتوس (إيطاليا).

المصدر: RT 

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