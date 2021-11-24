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شاهد.. مدرب نابولي بعد هزيمته يرفض مصافحة مدرب سبارتاك موسكو

الرياضة

شاهد.. مدرب نابولي بعد هزيمته يرفض مصافحة مدرب سبارتاك موسكو
Reuters /Evgenia Novozhenina
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رفض الإيطالي لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق نابولي، مصافحة نظيره البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لفريق سبارتاك موسكو، بعد نهاية المباراة بينهما اليوم الأربعاء،.

وذهب روي فيتوريا باتجاه سباليتي، ومد يده له، لكن المدرب الإيطالي رفع يديه في إشارة منه إلى عدم رغبته في المصافحة "في مشهد مشين" وتوجه إلى الممر المؤدي لغرفة تغيير الملابس.

وتمكن فريق سبارتاك موسكو من الفوز على منافسه نابولي ذهابا وإيابا، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".

المصدر: RT

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