شاهد.. مدرب نابولي بعد هزيمته يرفض مصافحة مدرب سبارتاك موسكو

رفض الإيطالي لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق نابولي، مصافحة نظيره البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لفريق سبارتاك موسكو، بعد نهاية المباراة بينهما اليوم الأربعاء،.

وذهب روي فيتوريا باتجاه سباليتي، ومد يده له، لكن المدرب الإيطالي رفع يديه في إشارة منه إلى عدم رغبته في المصافحة "في مشهد مشين" وتوجه إلى الممر المؤدي لغرفة تغيير الملابس.

Спаллетти не выдержал и не пожал руку Витории после матча ❌❌❌



Как некрасиво, Лучано 😳 pic.twitter.com/i41Bmkm1PA — Матч ТВ (@MatchTV) November 24, 2021

وتمكن فريق سبارتاك موسكو من الفوز على منافسه نابولي ذهابا وإيابا، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".

المصدر: RT