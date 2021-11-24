صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في ليفربول للشهر الثالث تواليا

أعلن ليفربول تتويج هدافه المصري محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في الفريق خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد أن حصد أعلى نسبة من الأصوات في استطلاع شارك فيه الجمهور عبر الموقع الرسمي للنادي.

ونشر حساب ليفربول على "تويتر" صورة لصلاح وعلق عليها قائلا: "الملك المصري يفوز بجائزة أفضل لاعب في الشهر في ليفربول للمرة الثالثة تواليا".

أغسطس ✅

سبتمبر ✅

أكتوبر ✅



الملك المصري @MoSalah يفوز بجائزة أفضل لاعب بالشهر في ليفربول المقدمة من @StanChart للمرة الثالثة على التوالي 🇪🇬👑 pic.twitter.com/r2zmstpRbi — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 24, 2021

وتفوق صلاح في الاستطلاع على حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر، ولاعب الوسط الغيني نابي كيتا.

وحصد صلاح، الجائزة للشهر الثالث على التوالي، بعد أن توج بها في أغسطس وسبتمبر الماضيين.

وشارك صلاح مع ليفربول في خمس مباريات خلال شهر أكتوبر، سجل خلالها الفرعون المصري هدفين عالميين في شباك مانشستر سيتي وواتفورد.

كما أحرز ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك مانشستر يونايتد، بالإضافة لهدفين ضد أتلتيكو مدريد في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات