شاهد.. الدعيع ينهار باكيا متأثرا بموقف من سامي الجابر (فيديو)

شهدت المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا 2021، أمس الثلاثاء، لفتة طيبة لنجم ورئيس الهلال والمنتخب السعودي السابق سامي الجابر تجاه أسطورة الفريق حارس مرمى، عبد الله الدعيع.

وحضر سامي الجابر وعبد الله الدعيع، نجما نادي الهلال السابقين، نهائي دوري أبطال آسيا 2021، في استاد الملك فهد الدولي، التي انتهت بفوز "الزعيم" على نادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفين نظيفين.

ودار حديث خاص بين الجابر والدعيع، عقب المباراة، وتفاجأ حامي عرين الأخضر سابقا "العنكبوت" بتقبيل الجابر يده ردا على محاولة منه تقبيل رأس الجابر.

وانهمر الدعيع في البكاء متأثرا بموقف الجابر، في مشهد يكشف الترابط القوي بين أساطير الزعيم.

وعلق الإعلامي محمد الدرع، على المشهد في "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "موقف شدني وأبكاني. الرياضة والتفوق ليس عمل واجتهاد فني وبدني فقط وإنما ثقافة وانضباط واحترام الكيان أولا ثم الكبير والأقدم وعمل تكاملي من تأسيس المغفور له بإذن الله ابن سعيد للمجدد عبد الله بن سعد رحمه الله وكل رئيس له بصمة ونجوم الفريق سعوديين وأجانب وجمهور عظيم، الهلال ثقافة".

موقف شدني وأبكاني. الرياضة والتفوق ليس عمل واجتهاد فني وبدني فقط وإنما ثقافة وانضباط واحترام الكيان أولاً ثم الكبير والأقدم وعمل تكاملي من تأسيس المغفور له بإذن الله ابن سعيد للمجدد عبدالله بن سعد رحمه الله وكل رئيس له بصمه ونجوم الفريق سعوديين واجانب و جمهور عظيم، #الهلال_ثقافهpic.twitter.com/e2obWoquse — محمد الدرع (@MohammadAlDarae) November 24, 2021

وتوج نادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم، على حساب فريق بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي إثر فوزه عليه (2-0) في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على استاد الملك فهد الدولي، بالعاصمة الرياض.

وأحرز الهلال بذلك لقب البطولة الآسيوية المرموقة للمرة الرابعة في تاريخه، وانفرد بالرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال آسيا.

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وكان "الزعيم" السعودي قد توج باللقب القاري ثلاث مرات من قبل، في الأعوام (1991 و2000 و2019)، ليفك شراكته مع الفريق الكوري الذي حقق هذا الإنجاز ثلاث مرات، في الأعوام (1997 و1998 و2009).

ووصل الهلال للنهائي ثماني مرات، وفاز في أربعة منها في رابع نهائي ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا، في آخر 7 سنوات، كان آخرها عام 2017.

وحصل نادي الهلال على شرف المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الإمارات مطلع العام المقبل.

المصدر: وكالات