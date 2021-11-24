أول تعليق لتشافي بعد سقوط برشلونة في كمين بنفيكا

أبدى مدرب برشلونة، تشافي هرنانديز، رضاه عن أداء فريقه، رغم سقوطه في فخ التعادل السلبي مع ضيفه بنفيكا، أمس الثلاثاء، في خامس جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال تشافي عقب المباراة التي استضافها ملعب "كامب نو" في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كانت ستكون مباراة عظيمة لو سجلنا هدفا (وفزنا)، لكننا حصدنا نقطة واحدة (من التعادل)".

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وتابع "يجب علينا أن نكون إيجابيين، ويتبقى أمامنا مباراة، علينا اللعب من أجل الفوز ضد بايرن ميونخ".

وأكمل "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد، افتقرنا إلى التسجيل، وخلال مباراتين، سجلنا هدفا وحيدا من ركلة جزاء، علينا أن نكون أكثر فاعلية".

وبهذا التعادل، رفع برشلونة رصيده إلى سبع نقاط في وصافة المجموعة الخامسة، خلف بايرن ميونخ المتصدر بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، بينما يحتل بنفيكا المركز الثالث وفي جعبته خمس نقاط، مقابل نقطة واحدة لدينامو كييف متذيل ترتيب المجموعة.

وسيلعب برشلونة في الجولة المقبلة الأخيرة مع مضيفه بايرن ميونخ، بينما يستضيف بنفيكا نادي دينامو كييف، ويحتاج "البارسا" للفوز لمرافقة البايرن للدور ثمن النهائي بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى.

المصدر: وكالات