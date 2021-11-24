سرقة ساعة باهظة الثمن للنجم الروسي مدفيديف في نهائي البطولة الختامية

سرقت ساعة باهظة الثمن من النجم الروسي دانييل مدفيديف، خلال خوضه نهائي البطولة الختامية لاتحاد لاعبي التنس المحترفين في تورينو الإيطالية، الأحد الماضي.

ووفقا لموقع "championat"، فقد اكتشف النجم الروسي اختفاء ساعته وهي من ماركة "Bovet OttantaSei" ويقدر سعرها بنحو 200 ألف يورو، من غرفة خلع الملابس بعد خوضه نهائي البطولة الختامية.

وأشار الموقع إلى أن اللاعب الروسي أبلغ الشرطة بالواقعة، وأعيدت له ساعته أثناء تواجده في المطار قبيل مغادرته إيطاليا.

وكان مدفيديف، المصنف ثانيا عالميا، خسر نهائي البطولة الختامية أمام الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف ثالثا، بمجموعتين دون رد، بواقع 4-6، و4-6.

وسينهي مدفيديف مبارياته في الموسم الحالي بالمشاركة مع المنتخب الروسي في نهائي كأس ديفيز.

المصدر: championat.com