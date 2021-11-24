النصر السعودي يفسخ عقد مهاجمه المغربي حمد الله

أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم، إنهاء علاقته التعاقدية مع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله.

وقال النادي في بيان نشره على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله بسبب قانوني مشروع، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأضاف: "يحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة".

أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.



ويحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة. pic.twitter.com/v8DW8tOYVX — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 23, 2021

ويعاني حمد الله البالغ عمره 30 عاما، من إصابة في ركبته تسببت في غيابه عن المباراتين الأخيرتين للنصر في الدوري السعودي خلال التعادل 1-1 مع الفيحاء والخسارة بهدف نظيف على أرض الشباب.

وتراجع مستوى المهاجم المغربي بعدما خرج من المنافسة على صدارة قائمة هدافي الدوري الموسم الماضي، واكتفى بتسجيل ثلاثة أهداف في المسابقة هذا الموسم، ويتفوق عليه البرازيلي أندرسون تاليسكا، الوافد الجديد على النصر والذي سجل خمسة أهداف.

وكان حمد الله، انضم إلى النصر في صيف 2018، قادما من نادي الريان القطري، وساهم في فوز الفريق بلقب الدوري المحلي موسم 2018-2019.

المصدر: وكالات