بينها موقعة "السيتي" وسان جيرمان.. مواعيد مباريات اليوم في دوري الأبطال

تتواصل اليوم الأربعاء، مباريات المرحلة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بإقامة ثماني مواجهات بينها قمة في المجموعة الأولى بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

وفيما يلي جدول مواعيد المباريات بتوقيت السعودية:

المجموعة الأولى

كلوب بروج # لايبزيغ - الساعة 23:00

مانشستر سيتي # باريس سان جرمان - الساعة 23:00.

المجموعة الثانية

أتلتيكو مدريد # ميلان – الساعة 23:00

ليفربول # بورتو - الساعة 23:00.

المجموعة الثالثة

بشيكتاش # أياكس – الساعة 20:45

سبورتينغ لشبونة # بوروسيا دورتموند – الساعة 23:00.

المجموعة الرابعة

إنتر ميلان # شاختيور دانيتسك - الساعة 20:45

شيريف تيراسبول # ريال مدريد – الساعة 23:00.

المصدر: RT