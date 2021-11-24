منتخب العراق ينفصل عن مدربه أدفوكات قبيل انطلاق كأس العرب

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، انفصاله عن مدرب المنتخب الوطني، الهولندي ديك أدفوكات قبل أسبوع على انطلاق كأس العرب، بعد سلسلة من النتائج السلبية في تصفيات مونديال 2022.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، أمس الثلاثاء، عن المتحدث باسم الاتحاد العراقي، أحمد عودة زامل، قوله "الاتحاد وافق اليوم على استقالة المدرب الهولندي أدفوكات بعد أن قدم استقالته رسميا".

وأضاف: "أدفوكات عبر عن أسفه الشديد للنتائج المخيبة لطموح الجماهير العراقية، وله شخصيا، بعد أن كان يأمل أن يحقق المنتخب الوطني تأهلا مباشرا إلى مونديال قطر (2022)".

وقال زامل، إن زيليكو بتروفيتش، مساعد أدفوكات، سيتولى قيادة المنتخب العراقي في كأس العرب.

ولم يحقق المنتخب العراقي أي فوز في ست مباريات بالمرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، وخسر 0-3 أمام كوريا الجنوبية في الجولة الماضية.

ويملك العراق أربع نقاط في المركز قبل الأخير بالمجموعة الأولى، بفارق 12 نقطة عن إيران المتصدرة.

ويتأهل أول منتخبين من المجموعتين مباشرة إلى كأس العالم، ويحصل صاحب المركز الثالث على فرصة أخرى للتأهل عبر الملحق.

المصدر: رويترز