سوريا.. جمهور الفتوة يواجه "الظلم" بتكسير ملعب تشرين 

شهدت مباراة الوحدة وضيفه الفتوة (3-2) التي جرت اليوم الثلاثاء في ملعب تشرين بالعاصمة دمشق، ضمن الجولة السادسة للدوري السوري الممتاز لكرة القدم، أعمال شغب بسبب القرارات التحكيمية.

وأثار قرار الحكم أيمن عسير باحتساب ركلة جزاء للوحدة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، وقبلها بدقائق طرد لاعب الفتوة هادي الملط، احتجاج لاعبي الفريق وغضب الجمهور الذي شتم الحكم وقام بكسر مقاعد الملعب في المدرجات.

ورفع الوحدة رصيده بعد هذا الفوز إلى 13 نقطة، ويحتل مركز الوصافة في الدوري، بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر تشرين.

بينما تراجع الفتوة إلى المركز الثاني عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "الوطن"