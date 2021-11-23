أبيدال يعتذر لزوجته الجزائرية حياة في رسالة مؤثرة بعد واقعة "الخيانة"

طلب نجم نادي برشلونة والمنتخب الفرنسي السابق، إيريك أبيدال، الاعتذار من زوجته حياة، التي أعلنت الأسبوع الماضي، أنها ستبدأ في إجراءات الطلاق عقب اكتشافها لخيانة زوجها لها.

وكتب أبيدال في "تدوينة" نشرها على حسابه على موقع "إنستغرام": "حياة أعتذر منك، ومهما كان قرارك ستظلين امرأة حياتي وخاصة أم أولادي..".

وتابع أبيدال متمنيا أن تقبل زوجته اعتذاره: "إن شاء الله يوما ما ستسامحينني".

instagram/abi22ericabidal

وكانت حياة أبيدال، ذات الأصول الجزائرية، قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن البدء في إجراءات الطلاق بعد اكتشافها لخيانة زوجها لها مع لاعبة باريس سان جرمان، خيرة الحمراوي، والتي تعرضت للعنف الشديد من قبل مجهولين بداية شهر نوفمبر الجاري، في حادثة هزت وسائل الاعلام الفرنسية ويبدو أنها مرتبطة بخيانة أبيدال لزوجته.

المصدر: وكالات