من سيتوج بالنسخة العاشرة؟.. أبطال ‫كأس العرب‬ للمنتخبات عبر التاريخ

تترقب الجماهير العربية انطلاق بطولة كأس العرب لكرة القدم في الـ30 من نوفمبر الجاري بعد توقف دام تسع سنوات، حيث أقيمت النسخة الأخيرة عام 2012 وتوج بها المنتخب المغربي.

ورغم أن كأس العرب بطولة عريقة أقيمت لأول مرة عام 1963 في لبنان وبمشاركة خمسة منتخبات، إلا أنها لم تلعب طوال الـ58 عاما السابقة سوى تسع مرات، وذلك لأسباب عديدة أبرزها طغى عليه الطابع السياسي.

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وتستضيف قطر النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب في الفترة الممتدة بين 30 من الشهر الحالي و18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 16 منتخبا عربيا في النهائيات، وستلعب البطولة للمرة الأولى في تاريخها تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي اختارها بدلا من كأس القارات لاختبار قدرات الدولة الخليجية على تنظيم كأس العالم في شتاء 2022.

ونستعرض في هذا الرصد أبطال أبطال كأس العرب‬ للمنتخبات عبر التاريخ:

1963 – تونس

1964 – العراق

1966 – العراق

1985 - العراق

1988 - العراق

1992 - مصر

1998 – السعودية

2002 - السعودية

2012 - المغرب

2021 - ؟

المصدر: RT