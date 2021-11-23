مورينيو يفي بوعده لنجم روما الصاعد ويقدم له هدية ثمينة (فيديو)

أوفى مدرب نادي روما، البرتغالي جوزيه مورينيو، بوعده للاعبه الغاني الشاب فيليكس جيان، بعد نجاح الأخير في تسجيل ثنائية في شباك جنوى ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي.

وعانى روما أمام جنوى خلال مباراة جمعت الفريقين الأحد الماضي، حتى شارك جيان كلاعب بديل في الدقيقة 75، لينجح في إحراز هدفين في الدقيقتين 82 و90، ويمنح "الذئاب" فوزا ثمينا بهدفين دون رد.

وقال مورينيو بعد المباراة في تصريحات لشبكة "DAZN": "لقد وعدت فيليكس بشراء الأحذية التي يحبها حقا، وهي باهظة الثمن، تكلفتها 800 يورو".

وتابع: "لذا ركض تجاهي (خلال احتفاله بهدفه في شباك جنوى)، وطالبني بألا أنسى وعدي.. أول شيء سأفعله في الصباح هو شراء الأحذية له".

Mourinho bought Felix Afena-Gyan the shoes he promised him if he scored 🙏🙏🙏



(via ohenegyanfelix9/IG) pic.twitter.com/5k53FAVFLy — ESPN FC (@ESPNFC) November 22, 2021

ونشرت شبكة "ESPN FC" في وقت لاحق، فيديو لمورينيو وهو يقدم الحذاء المفضل لجيان، الذي بدا سعيدا بالهدية.

ورفع روما رصيده إلى 22 نقطة، ليقفز للمركز الخامس في جدول ترتيب "الكالتشيو"، بفارق ثلاث نقاط عن المربع الذهبي.

المصدر: وكالات