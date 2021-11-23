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جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

الرياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا
Reuters
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تقام اليوم الثلاثاء، ثماني مباريات في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفيما يلي جدول مواعيد المباريات بتوقيت السعودية:

المجموعة الخامسة

دينامو كييف # بايرن ميونخ - الساعة 20:45

برشلونة # بنفيكا - الساعة 23:00

المجموعة السادسة

فياريال # مانشستر يونايتد - الساعة 20:45

يونغ بويز # أتالانتا - الساعة 23:00

المجموعة السابعة

ليل # سالزبورغ - الساعة 23:00

إشبيلية - فولفسبورغ - الساعة 23:00

المجموعة الثامنة

مالمو # زينيت - الساعة 23:00

تشيلسي # يوفنتوس - الساعة 23:00

المصدر: RT

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