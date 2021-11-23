جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا
Reuters
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تقام اليوم الثلاثاء، ثماني مباريات في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وفيما يلي جدول مواعيد المباريات بتوقيت السعودية:
المجموعة الخامسة
دينامو كييف # بايرن ميونخ - الساعة 20:45
برشلونة # بنفيكا - الساعة 23:00
المجموعة السادسة
فياريال # مانشستر يونايتد - الساعة 20:45
يونغ بويز # أتالانتا - الساعة 23:00
المجموعة السابعة
ليل # سالزبورغ - الساعة 23:00
إشبيلية - فولفسبورغ - الساعة 23:00
المجموعة الثامنة
مالمو # زينيت - الساعة 23:00
تشيلسي # يوفنتوس - الساعة 23:00
المصدر: RT
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