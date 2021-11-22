شاهد.. لاعب يسخر من حارس مرمى لفشله في التصدي للكرة.. فجاء العقاب من جهة أخرى

شهدت مباراة بين فريق جامعة ديوك Duke وفريق جامعة كاليفورنيا - لوس أنجلوس UCLA (2-1) ضمن الجولة الثانية من دوري الرابطة الوطنية للجامعات لكرة القدم، أحداثا درامية.

فقد حول فريق جامعة ديوك "Duke"، تأخره بهدف إلى فوز مثير على فريق جامعة كاليفورنيا - لوس أنجلوس "UCLA" (2-1)، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "كوسكينين".

واقتنص لاعب خط وسط فريق جامعة ديوك "الشياطين الأزرق"، بيتر ستراود، هدف الفوز لفريقه في الوقت القاتل ليحتل مع زملائه بالهدف.

ولكن مهاجم جامعة ديوك الآخر ثورليفور أولفارسون لم يكتف بالاحتفال الصاخب فقط، بل ذهب إلى مرمى الخصم وأخذ يسخر من حارس المرمى، لعدم تمكنه من التصدي للكرة، الأمر الذي أثار حفيظة حارس مرمى جامعة كاليفورنيا - لوس أنجلوس "UCLA" وزملائه وخاصة اللاعب بيترو غراسي الذي أسقط "المهاجم المتهور" على الأرض بدفعة من الخلف.

His reaction when Duke took the lead in the NCAA Men's Soccer Tournament. pic.twitter.com/sOt7oAMXUz — ESPN FC (@ESPNFC) November 22, 2021

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه بيترو غراسي مباشرة، وسط احتجاجات وفوضى إدت إلى توقف المباراة لفترة طويلة.

المصدر: وكالات