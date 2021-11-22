شاهد.. حارس إنتر ميلان ينقذ فريقه من هدف محقق بالدقيقة 91 بتصد مذهل!

ساهم السلوفيني سمير هاندانوفيش، حارس مرمى إنتر ميلان، في فوز فريقه على ضيفه نابولي (3-2) في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، وذلك ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأنقذ سمير هاندانوفيش فريقه من هدف محقق في الوقت القاتل الدقيقة الأولى المحتسبة بدلا للضائع، بتصديه ببراعة لكرة رأسية وحولها من فوق العارضة إلى ضربة ركنية لم تسفر عن شيء، ليقود فريق "الأفاعي" للفوز بثلاث أهداف مقابل هدفين.

Ho visto, rivisto e scandagliato ogni movimento della parata di Handanovic su Mario Rui.



Altro che papera, è un miracolo: la palla arriva veloce, di controbalzo e soprattutto velenosamente bassa rispetto a postura normale di un portiere, grande intervento pic.twitter.com/wYNF6pB2JY — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 22, 2021

🧤 Ханданович – человек из стали. Не меньше. Сейвище на 91-й минуте – это 🤯



Мгновенная реакция кипера спасла для «Интера» победу в матче с «Наполи» pic.twitter.com/gk7ltG3Iki — Матч ТВ (@MatchTV) November 22, 2021

ورفع إنتر ميلان رصيده بعد هذا الفوز إلى 28 نقطة، ويحتل المركز الثالث مقلصا الفارق إلى 4 نقاط فقط بينه وبين نابولي، الذي تعرض للهزيمة الأولى في الموسم الحالي للدوري، ويتصدر "الكالتشيو" بفارق الأهداف أمام ميلان.

المصدر: RT