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شاهد.. حارس إنتر ميلان ينقذ فريقه من هدف محقق بالدقيقة 91 بتصد مذهل!

الرياضة

شاهد.. حارس إنتر ميلان ينقذ فريقه من هدف محقق بالدقيقة 91 بتصد مذهل!
Reuters /Daniele Mascolo
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ساهم السلوفيني سمير هاندانوفيش، حارس مرمى إنتر ميلان، في فوز فريقه على ضيفه نابولي (3-2) في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، وذلك ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأنقذ سمير هاندانوفيش فريقه من هدف محقق في الوقت القاتل الدقيقة الأولى المحتسبة بدلا للضائع، بتصديه ببراعة لكرة رأسية وحولها من فوق العارضة إلى ضربة ركنية لم تسفر عن شيء، ليقود فريق "الأفاعي" للفوز بثلاث أهداف مقابل هدفين.  

ورفع إنتر ميلان رصيده بعد هذا الفوز إلى 28 نقطة، ويحتل المركز الثالث مقلصا الفارق إلى 4 نقاط فقط بينه وبين نابولي، الذي تعرض للهزيمة الأولى في الموسم الحالي للدوري، ويتصدر "الكالتشيو" بفارق الأهداف أمام ميلان.

المصدر: RT 

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