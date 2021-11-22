وزير الرياضة الروسي يستعرض مهاراته في لعبة "تيك بول" (فيديو)

خاض وزير الرياضة الروسي، أوليغ ماتيتسينن، مباراة في لعبة "تيك بول" مع جابور بورشاني، رئيس الاتحاد الدولي لهذه الرياضة.

وظهر الوزير الروسي في مقطع فيديو وهو يتبادل الكرة مع بورشاني ولاعبين آخرين.

و"تيك بول"، هي لعبة كرة تجمع بين كرة القدم وتنس الطاولة، ويتم لعبها على طاولة منحنية، يتبادل من خلالها اللاعبون الكرة بضربات بأي جزء من الجسم باستثناء الذراعين واليدين.

المصدر: تاس