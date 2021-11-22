هل يعود برشلونة للمنافسة على اللقب مع تشافي؟.. ترتيب الدوري الإسباني

حقق نادي برشلونة الفوز في أول مباراة يخوضها تحت قيادة مدربه الجديد تشافي هرنانديز، وذلك على حساب جاره إسبانيول، في المرحلة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وارتقى برشلونة بعد هذا الفوز إلى المركز السادس برصيد 20 نقطة، وبات على بعد عشر نقاط من غريمه ريال مدريد، الذي انفرد بصدارة ترتيب "الليغا"، بعد اكتساحه غرناطة أمس الأحد، بنتيجة 4-1.

إقرأ المزيد

ورغم تأخره بفارق عشر نقاط عن الريال، فإن فرص برشلونة تبقى قائمة لتعويض هذا الفارق والمنافسة على لقب "الليغا" حتى الرمق الأخير، كما تأمل جماهير "البارسا"، أن يشكل تولي تشافي القيادة الفنية للفريق الكتالوني، دفعة معنوية للنادي لاستعادة هيبته وأمجاده محليا وقاريا.

ولن تقتصر المنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم على الريال وبرشلونة فقط، حيث يبرز أتلتيكو مدريد، حامل اللقب، مرشحا للحفاظ على لقبه، إلى جانب أندية إشبيلية وريال سوسييداد ريال بيتيس المتألقة مع انطلاق الموسم الحالي.

وفيما يلي ترتيب الأندية العشرة الأولى في الدوري الإسباني بعد الجولة الـ14 من أصل 38:

1- ريال مدريد - 30 نقطة

2- ريال سوسييداد – 29 نقطة

3- إشبيلية – 28 نقطة

4- أتلتيكو مدريد – 26 نقطة

5- ريال بيتيس – 24 نقطة

6- برشلونة – 20 نقطة

7- رايو فاليكانو – 20 نقطة

8- أتلتيك بيلباو – 19 نقطة

9- أوساسونا – 19

10- فالنسيا – 18 نقطة.

المصدر: RT