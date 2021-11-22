نجم الكرة الإنجليزية يعلق بشكل طريف على معادلة صلاح لرقمه التاريخي

علق النجم الإنجليزي المعتزل، بيتر كراوتش، بشكل طريف على معادلة هداف نادي ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح، لرقمه التاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح هدفا في فوز ليفربول الكبير برباعية دون رد على أرسنال، في قمة مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي، ليرفع "مو" إجمالي أهدافه في المسابقة لـ108 أهداف، معززا صدارته لجدول ترتيب اللاعبين الأفارقة الأكثر تسجيلا في الدوري الممتاز.

كما عادل صلاح بهذا الهدف، إنجاز كراوتش، ليدخل قائمة أفضل 25 هدافا بتاريخ الدوري الإنجليزي.

وهنأ كراوتش، صلاح بشكل طريف عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" بعد تفوقه عليه في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي على مدار التاريخ، حيث كتب: "لقد استغرق الأمر معي 1104 مباريات (لتسجيل 108 أهداف)، وأنت وصلت لذلك الهدف بشكل أسرع. رائع".

Well done Mo it took me 1104 games And he did it quicker

Fantastic https://t.co/ygG0WS28XC — Peter Crouch (@petercrouch) November 20, 2021

ورفع صلاح رصيده هذا الموسم لـ11 هدفا في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، ويسير بخطى ثابتة نحو استعادة الحذاء الذهبي الذي توج به مرتين سابقا.

المصدر: مواقع التواصل