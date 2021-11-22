حقيقة فسخ أرسنال لعقده مع النني وإمكانية عودته للأهلي المصري

دحض ناصر النني، والد اللاعب الدولي المصري، محمد النني، الإشاعات التي تحدثت عن نية إدارة نادي أرسنال فسخ تعاقدها مع نجله، مؤكدا أن مدرب الفريق الإنجليزي، متمسك بمحمد.

وقال ناصر النني في تصريحات تلفزيونية: "محمد رد على شائعات فسخ عقده بعد مشاركته في لقاء أرسنال الأخير ضد ليفربول، سيبقى في النادي لنهاية الموسم وحتى نهاية عقده".

وتابع: "بعدما عاد محمد لأرسنال بعد فترة إعارته لصفوف بشكتاش التركي، أثبت نفسه وأقنع مدرب الفريق ميكيل أرتيتا بإمكانياته.

وأكمل: "أرتيتا متمسك بمحمد، وقد يحتاجه في الفترة المقبلة، وسيواصل مشواره في نادي أرسنال".

وعن رأيه في عودة نجله إلى مصر وانتقاله للأهلي، قال ناصر النني: "الأهلي فريق كبير، وبالتأكيد لا مانع من أن يلعب محمد بين صفوف الأهلي في حال عودته إلى مصر.. محمد ترعرع في الأهلي".

وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية، كشفت الأسبوع الماضي، أن أرسنال سيفسخ عقد النني ليفسح له المجال للرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضافت أن إدارة "الغانرز"، ستمنح لاعب وسط منتخب مصر حرية الرحيل مجانا في يناير المقبل، خاصة مع الرغبة الملحة من نادي غلطة سراي في ضمه.

المصدر: وكالات