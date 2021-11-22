نادي برشلونة يحتفي بنجميه بنشر مقتطف من النشيد المغربي (صورة)

احتفى برشلونة بنجميه الصاعدين، المغربيان عبد الصمد الزلزولي وإلياس أخوماش، بعد مشاركتهما في المباراة التي فاز فيها الفريق على إسبانيول 1-0، في المرحلة الـ14 من الدوري الإسباني.

ونشر حساب برشلونة على "تويتر"، صورة للاعبين المغربيين في أول حصة تدريبية للفريق بعد مباراة إسبانيول، وعلق عليها بعبارات مستمدة من النشيد الوطني المغربي: "إخوتي هيا للعلى سعيا، نشهد الدنيا أن هنا نحيا".

🤝 إخوتي هيا للعُلى سعيا، نُشهد الدنيا أنَّ هنا نحيا 💙❤️ pic.twitter.com/vLY0x852TG — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) November 21, 2021

وكان مدرب برشلونة الجديد، تشافي، أشرك في أول مباراة يقود فيها النادي الكتالوني، أخوماش كأساسي، حيث خاض دقائق الشوط الأول من لقاء إسبانيول كاملة، قبل أن يدخل الزلزولي بدلا منه في الشوط الثاني.

ويبلغ الزلزولي من العمر 19 عاما، ولد وترعرع في مدينة بني ملال المغربية، قبل أن يهاجر رفقة أسرته إلى إسبانيا، ليكمل تعليمه ويصقل موهبته هناك.

وهو لاعب دولي في صفوف المنتخب المغربي لأقل من 20 عاما، ويلعب في مركز قلب الهجوم، وانضم لبرشلونة في أغسطس الماضي قادما من إيركوليس الإسباني، مقابل مليوني يورو، ووقع عقدا مع الفريق الكتالوني يمتد لثلاثة أعوام، مع خيار التمديد لموسمين إضافيين.

أما أخوماش، فيبلغ 17 عاما، ويلعب لنادي برشلونة فئة أقل من 19 سنة.

ويجيد أخوماش، الذي يملك الجنسيتين الإسبانية والمغربية، اللعب كجناح أيمن أو أيسر ومهاجم صريح، ويتمتع بقدم يسارية مميزة وأظهر مهارات رائعة أكسبته شهرة استثنائية في فرق ناشئي برشلونة.

تجدر الإشارة إلى أن اللاعبين لم يحددا حتى الآن ما إن كان سيمثلان مستقبلا المنتخب المغربي الأول أو الإسباني.

المصدر: حساب برشلونة على "تويتر"