 
مباشر

نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور يحقق رقما استثنائيا في "الليغا"

الرياضة

نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور يحقق رقما استثنائيا في
Reuters Jon Nazca
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rsdn

حقق البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد إنجازا استثنائيا خلال مواجهة غرناطة يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسجل فينيسيوس جونيور الهدف الثالث للريال في الدقيقة الـ56 من عمر المباراة التي حسمها الفريق الملكي بنتيجة 4-1.

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية لإحصائيات كرة القدم، فإن فينيسيوس جونيور أصبح أول لاعب في "الليغا" من مواليد عام 2000 يسجل على الأقل 10 أهداف في كل المسابقات في موسم واحد.

إقرأ المزيد
ريال مدريد ينقض على الصدارة برباعية في شباك غرناطة (فيديو)
ريال مدريد ينقض على الصدارة برباعية في شباك غرناطة (فيديو)

وسجل فينيسوس هذا الموسم 8 أهداف في الدوري الإسباني، بالإضافة لهدفين في دوري أبطال أوروبا. 

المصدر: شبكة "أوبتا" للإحصاءات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا