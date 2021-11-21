نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور يحقق رقما استثنائيا في "الليغا"

حقق البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد إنجازا استثنائيا خلال مواجهة غرناطة يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسجل فينيسيوس جونيور الهدف الثالث للريال في الدقيقة الـ56 من عمر المباراة التي حسمها الفريق الملكي بنتيجة 4-1.

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية لإحصائيات كرة القدم، فإن فينيسيوس جونيور أصبح أول لاعب في "الليغا" من مواليد عام 2000 يسجل على الأقل 10 أهداف في كل المسابقات في موسم واحد.

10 - Real Madrid's Vinícius Junior has become the first LaLiga player born in 2000 year to score at least 10 goals in all competitions in a single season. Early. pic.twitter.com/ngYhIEDOkE — OptaJose (@OptaJose) November 21, 2021

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وسجل فينيسوس هذا الموسم 8 أهداف في الدوري الإسباني، بالإضافة لهدفين في دوري أبطال أوروبا.

المصدر: شبكة "أوبتا" للإحصاءات