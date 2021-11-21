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نجم الكرة الإنجليزية يعلق على إنجاز "الفرعون" صلاح الجديد في "البريميرليغ"

الرياضة

نجم الكرة الإنجليزية يعلق على إنجاز
Reuters
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علق بيتر كراوتش نجم الكرة الإنجليزية المعتزل على معادلة محمد صلاح نجم ليفربول لرقمه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وقال كراوتش عبر حسابه في "تويتر": "أحسنت يا صلاح. لقد استغرق الأمر معي 1104 مباريات (لتسجيل 108 أهداف)، وأنت وصلت لذلك الهدف بشكل أسرع. رائع".

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وسجل "الفرعون" صلاح هدفه رقم 108 بالدوري الإنجليزي الممتاز في اللقاء الذي جمع فريقه مع أرسنال أمس السبت ضمن الجولة الـ12 من المسابقة، وانتهى بفوز "الريدز" برباعية نظيفة.

وعادل صلاح رقم كراوتش بتسجيل 108 أهداف في الدوري الإنجليزي كما دخل قائمة أفضل 25 مسجل في تاريخ المسابقة.

المصدر: petercrouch/twitter

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