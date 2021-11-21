الفرنسي أوجييه يتوج بطلا للعالم للراليات للمرة الثامنة خلال مسيرته

توج الفرنسي سيباستيان أوجييه سائق "تويوتا" بطلا للعالم للراليات للمرة الثامنة خلال مسيرته، بفوزه بالمركز الأول في سباق رالي مونتزا الإيطالي الجولة الأخيرة من بطولة العالم.

🚨🚨🚨 SEBASTIEN OGIER Y JULIEN INGRASSIA 8 VECES CAMPEONES DEL MUNDO DE RALLYS

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/otj9YHWlXU — Aldo G-P (@aldogp_) November 21, 2021

وجاء البريطاني ألفين إيفانز سائق "تويوتا" ثانيا في حين أكمل الإسباني دان سوردو سائق "هيونداي" منصة التتويج.

كما توجت "تويوتا" بطلة لفئة الصانعين.

WRC 2021- Félicitation à Sébastien Ogier sur Toyota qui devient champion du monde 2021 pour la 8eme fois de sa carrière.🏆👏🇫🇷



2013 Volkswagen 🏆

2014 Volkswagen 🏆

2015 Volkswagen 🏆

2016 Volkswagen 🏆

2017 M Sport 🏆

2018 M Sport 🏆

2020 Toyota 🏆

2021 Toyota 🏆

#21•11•21 pic.twitter.com/EDngQYa2Xr — 𝕷𝖔ï𝖈 𝕵𝖗 ✏️💛 (@LoicMessi_Jr) November 21, 2021

وقد يكون التتويج بطلا للعالم هذا العام الأخير بالنسبة إلى أوجييه الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ38 في الـ17 من ديسمبر المقبل، لأنه سيكتفي بخوض عدد محدد من السباقات مع "تويوتا" الموسم المقبل، وذلك من أجل تكريس المزيد من الوقت لعائلته وتحقيق حلمه بخوض سباق "24 لومان" الفرنسي الشهير الذي يخوضه فريقه الحالي.

🏆🏎 El francés consiguió su octavo título desde 2013 tras ganar la última prueba de la temporada, el Rally de Monzahttps://t.co/TSUaNAlzJt — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 21, 2021

وشكل سباق مونتزا المحطة الأخيرة والوداعية للسيارات العالمية "وورلد رالي كار" الحالية بعد 25 عاما من إطلاقها، حيث تتحضر البطولة العالمية لحقبة جديدة من سيارات هايبريد "رالي1" التي تعمل بالطاقة الهجينة في عام 2022، علما بأن الموسم الجديد سينطلق بعد شهرين فقط وتحديدا في رالي "مونتي كارلو" من 20 إلى 23 يناير.

المصدر: أ ف ب