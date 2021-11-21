تشافي يعيد صخب الجماهير إلى مدرجات ملعب "الكامب نو"

نجح تشافي هيرنانديز في اختباره الأول كمدرب لبرشلونة بعد أن حسم الفريق تحت قيادته الديربي أمام الجار إسبانيول بهدف دون مقابل ضمن الجولة الـ14 من "الليغا" أمس السبت.

واستقبلت جماهير برشلونة أسطورتها تشافي بحرارة شديدة في "الكامب نو" فور دخوله للملعب وقاموا بالهتاف باسمه في العديد من المرات.

🏟🔵🔴 74.418 espectadores se han dado cita en el Estadi para presenciar el derbi ante el Espanyol



✍️ @RogerTorellohttps://t.co/Ed8psXuYyH — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 20, 2021

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وشهد ظهور تشافي الأول كمدرب لبرشلونة يوم أمس ثاني أعلى معدل حضور جماهيري هذا الموسم في "الكامب نو" بواقع 74418 مشجعا، بعد الحضور الكبير للفريق في موقعة الكلاسيكو أمام الغريم ريال مدريد والتي حضرها 86422 مشجعا.

المصدر: mundodeportivo.com