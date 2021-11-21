رونالدو يدعم مدرب برشلونة السابق لتدريب مانشستر يونايتد خلفا لـ سولشاير

بدأت التكهنات تدور حول هوية من سيحل خلفا لمدرب مانشستر يونايتد أولي غونا سولشاير بعد أن اتخذ النادي الإنجليزي قرارا بالاستغناء عن خدمات المدير الفني النرويجي.

ويبدو أن الكلمة الأخيرة في هذا القرار، ليس فقط في يد مالكي "الشياطين الحمر" بل في يد شخصيات مهمة في تاريخ النادي أيضا ومنهم نجم الفريق الحالي كريستيانو رونالدو.

ووفقا لهذا فجرت شبكة "سكاي سبورتس" الأحد مفاجأة، بأن النجم البرتغالي يدعم قرار تعيين الإسباني لويس إنريكي، مدرب برشلونة السابق والحالي لمنتخب إسبانيا، مدربا جديدا لمانشستر يونايتد.

Cristiano Ronaldo is keen for current Spain boss Luis Enrique to replace Ole Gunnar Solskjaer, Sky Sports News has been told. — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 21, 2021

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ويرى رونالدو أن الإسباني هو المدرب المناسب لتمكين النادي من المنافسة في البريميرليغ، ووفقا للشبكة فإن الأخير منفتح على التفاوض مع مانشستر يونايتد.

وفاز إنريكي مع برشلونة بالثلاثية في عام 2015 وصعد مع منتخب إسبانيا إلى نهائيات كأس العالم إلى جانب الوصول إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية ونصف نهائي يورو 2020.

وهناك تقارير تتحدث عن رغبة يونايتد في التعاقد مع مدرب ريال مدريد السابق، زين الدين زيدان، وكذلك مدرب أياكس الحالي، إريك تين هاج، ومدرب باريس سان جيرمان، ماوريسيو بوتشيتينو.

وإلى حين اتخاذ القرار النهائي، سيتولى مايكل كاريك ودارين فليتشر المسؤولية عن مقاعد البدلاء في "أولد ترافورد" فيما يبحث مجلس إدارة النادي الإنجليزي عن البديل النهائي لسولشاير.

المصدر: skysports