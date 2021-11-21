البريطاني هاميلتون يدعم مجتمع الميم بطريقته الخاصة (صورة)

أفادت شبكة "سي إن إن" بأن سائق الفورمولا 1 البريطاني لويس هاميلتون وبطل العالم سبع مرات، نال الإشادة على نطاق واسع لدعمه مجتمع الميم، وذلك خلال تدريبات سباق جائزة قطر الكبرى.

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وارتدى لويس هاميلتون، خوذة عليها علم قوس قزح التقليدي مزينة بعبارة "نحن نقف معا"، وتميزت الخوذة أيضا بوجود خطوط سوداء وبنية إضافية وذلك لتسليط الضوء على اضطهاد الأشخاص ذوي البشرة الملونة، بالإضافة إلى علم ثنائي الجنس، حسب "سي إن إن".

وقال الناشط البريطاني ثنائي الجنس، فالنتينو فيكيتي لشبكة "سي إن إن": "إنها تعني كل شيء، لا يمكنني التعبير عما فعله لويس هاميلتون من شيء مذهل وضخم وهائل".

وأضاف فيكيتي: "أشعر بالعاطفة عندما أتحدث عن هذا الأمر، خاصة وأن هامليتون يسلط الضوء على مجتمع الميم وحقوقهم من خلال الخوذة".

Felt like we were flying out there, what a special lap. Little changes add up to a big difference. Great work team! See you tomorrow pic.twitter.com/VHOJaT8JlP — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) November 20, 2021

وتابع: "علينا أن نتذكر أن الأطفال الصغار الذين يعانون من اختلافات ثنائية الجنس يشعرون "بأنهم مزدوجي الجنس في المدرسة، وباعتباري شخصا مزدوج الجنس، في المدرسة، نشأت وأنا أعاني من وصمة العار وشعرت أنه كان علي أن أخفي الأمر، لقد فعل لويس هاميلتون شيئا رائعا لقد منحني الثقة لبدء هذه المحادثات على نطاق أوسع".

ووفقا لحملة "أحرار ومتساوون" التابعة للأمم المتحدة، فإن 1.7 في المئة من سكان العالم هم من ثنائيي الجنس أو لديهم خصائص جنسية تتوافق مع المفاهيم الثنائية للذكور والإناث.

وخضع سباق الجائزة الكبرى لقطر للتدقيق بسبب سجل حقوق الإنسان في البلاد، لا سيما تجاه أفراد مجتمع الميم.

المصدر: "سي إن إن"