40 امرأة يجتمعن في سماء أريزونا لتحطيم رقم قياسي في القفز بالمظلة (فيديو)

تجمعت العشرات من النساء في سماء ولاية أريزونا لتحطيم العديد من الأرقام القياسية في القفز بالمظلة.

واجتمعت 40 امرأة واثنتان من مصورات الفيديو في قفزة قياسية.

وقفزت النساء من الطائرة على ارتفاع 16000 قدم يوم السبت الماضي، وشكلن ثلاث مجموعات فوق ولاية أريزونا.

وبذلك، حطمت المجموعة الرقم القياسي للقفز بالمظلات للولاية، الذي تم تسجيله منذ حوالي 10 سنوات.

وجاء هواة القفز بالمظلات من جميع أنحاء الولايات المتحدة، وحتى من خارج البلاد بما في ذلك من باراغواي وإسبانيا.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية