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بعد أنباء رحيله عن أرسنال.. المصري النني يخرج عن صمته

الرياضة

بعد أنباء رحيله عن أرسنال.. المصري النني يخرج عن صمته
AFP BEN STANSALL
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وجه المصري محمد النني، لاعب وسط أرسنال، رسالة قبل مواجهة فريقه أمام ليفربول، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونشر اللاعب المصري، عبر حسابه على "تويتر"، صورا يظهر فيها مبتسما من الحصة التدريبية لفريقه أرسنال، وكتب عليها: "جاهز من أجل الغد"، في إشارة إلى تواجده في مباراة ليفربول.

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وجاء ذلك عقب العديد من التقارير البريطانية التي زعمت مؤخرا أن أرسنال سيفسخ عقد النني في شهر يناير المقبل.

وقالت تقارير إن النني في طريقه للرحيل إلى الدوري التركي، عبر بوابة غالطة سراي، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعلق ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، في مؤتمر صحفي: "مجددا، أنا سعيد بوجود النني معنا في أرسنال، ولكني لن أناقش أو أتحدث عن كل لاعب بشكل فردي".

وختم: "هذا الوقت ليس مناسبا للحديث عن مستقبل محمد النني في صفوف آرسنال".

ونفى علاء نظمي وكيل اللاعب، ما تردد حول رحيله عن صفوف أرسنال في الميركاتو الشتوي المقبل.

وسبق للنني اللعب في الدوري التركي، عندما تمت إعارته لبشكتاش موسم 2019-2020.

يذكر أن محمد النني انتقل لصفوف أرسنال عام 2016 قادما من بازل السويسري، وشارك في 50 مباراة بالدوري الإنجليزي مع "الغانرز".

المصدر: twitter/ElNennY

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