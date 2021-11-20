أول مدربة لمنتخب سيدات السعودية تباشر مهامها

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميا تولي المدربة الألمانية مونيكا ستاب مهامها رسميا كأول مديرة فني لمنتخب السعودية لكرة القدم للسيدات، وسط اهتمام كبير بهذا الحدث الفريد.

وجاء ذلك في حدث خاص تم عقده في مركز الاتحاد، لتبدي المدربة الألمانية حماسها الشديد وفخرها بالفرصة الاستثنائية لقيادتها أول منتخب للسيدات في تاريخ البلاد.

وكانت إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي أعلنت، شهر أغسطس الماضي، عن التعاقد رسميا مع المدربة الألمانية ستاب، نظرا لخبراتها الكبيرة.

وتعد مونيكا من رائدات تطوير كرة القدم النسائية، حيث تملك خبرات كبيرة تمتد لأكثر من 25 عاما، إلى جانب تدريب المنتخبات الوطنية وإدارة الأندية وشغل المناصب التنفيذية.

مدربة المنتخب الوطني الأول “سيدات” مونيكا ستاب تواصل زيارتها للفرق النسائية في جدة لرصد المستويات الفنية للاعبات ⚽️ 🇸🇦 pic.twitter.com/I1QhkmbJvL — إدارة الكرة النسائية - SAFF (@saff_wfd) October 11, 2021

وتواجدت مونيكا ستاب في تجارب أداء الانضمام إلى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات في أكتوبر الماضي بالرياض، الدمام وجدة، وقامت بزيارة الفرق النسائية لرصيد المستويات الفنية للاعبات.

وتنتظر المدربة الألمانية انطلاق النسخة الأولى من دوري السيدات، يوم 22 نوفمبر الجاري، لمتابعة اللاعبات واختيار الأفضل لتمثيل الأخضر خلال المرحلة المقبلة.

المصدر: صحيفة "المواطن" السعودية