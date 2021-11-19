زينيت يكتسح نيجني نوفغورود بخماسية ويعزز صدارته للدوري الروسي (فيديو)

حقق زينيت فوزا عريضا على ضيفه نيجني نوفغورود بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أرتيوم دزيوبا ثلاثة أهداف "هاتريك" لأصحاب الأرض في الدقائق 34 و45+1 و59، فيما تكفل بالهدفين الآخرين البرازيلي مالكوم (د.23) ودميتري شيستيكوف (د.87). وسجل هدف الضيوف اليتيم أليكسي كوزلوف في الدقيقة الـ39 من عمر اللقاء.

ولعب نيجني نوفغورود بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ43 عقب طرد لاعبه الكاميروني بطرس بومال لنيله الإنذار الثاني.

وبهذا الفوز العريض، عزز زينيت صدارته برصيد 33 نقطة، فيما توقف رصيد نيجني نوفغورود عند 14 نقطة في المركز الـ13 على جدول ترتيب فرق الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: rsport.ria.ru