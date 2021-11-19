مانشستر سيتي يعلن إصابة نجمه بفيروس كورونا

أعن الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الجمعة، أن نجمه البلجيكي كيفن دي بروين أصيب بفيروس كورونا خلال وجوده مع منتخب بلاده في العطلة الدولية الأخيرة.

وقال غوارديولا للصحفيين: "للأسف جاءت نتيجة فحص كيفن إيجابية لفيروس كورونا في بلجيكا".

وأضاف المدرب الإسباني: "اكتشفنا ذلك قبل يومين. وهو هنا الآن.. المهم حاليا هو التعافي وعلينا توخي الحذر لأن كوفيد يتسبب في الوفاة. لقد تلقى التطعيم ولذا فإننا نأمل أن يكون على ما يرام".

وأشار غوارديولا إلى أن اللاعب سيخضع لحجر صحي لمدة 10 أيام.

Pep announces Kevin De Bruyne received a positive COVID-19 test while in Belgium and needs to quarantine for 10 days.



City’s games in the next 10 days:



▪️ vs. Everton

▪️ vs. PSG

▪️ vs. West Ham pic.twitter.com/XOv11HmnrI — B/R Football (@brfootball) November 19, 2021

ويستضيف السيتي على أرضه بعد غد الأحد فريق إيفرتون ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: رويترز