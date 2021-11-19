تعرف على مراكز المنتخبات العربية في التصنيف الجديد لـ"الفيفا"
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الجمعة، عن تصنيف المنتخبات الشهري والذي حافظ فيه المنتخب البلجيكي على الصدارة.
تصنيف المنتخبات العشرة الأوائل عالميا:
📈تصنيف FIFA العالمي لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2021:— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) November 19, 2021
🇧🇪 بلجيكا @BelRedDevils تُحافظ على صدارتها 🔝
🇳🇱 هولندا تعود إلى العشرة الأوائل 🔙
🇮🇹 إيطاليا @Azzurri_AR تتراجع مركزين ⬇️
⚽️ لُعبت 145 مباراة دولية هذا الشهر
التصنيف الكامل 👇🏼https://t.co/BtFnC5rZChpic.twitter.com/wpRPBLQpUZ
وانتزع المنتخب المغربي صدارة المنتخبات العربية من نظيره التونسي في التصنيف الجديد.
تصنيف المنتخبات العربية في قارة إفريقيا:
1- المغرب (28 عالميا).
2- تونس (29 عالميا).
3- الجزائر (32 عالميا).
4- مصر (45 عالميا).
5- موريتانيا (103 عالميا)
6- ليبيا (116 عالميا).
7- السودان (124 عالميا).
8- جزر القمر (132 عالميا)
9- جيبوتي (192 عالميا).
10 الصومال (195 عالميا).
تصنيف المنتخبات العربية في قارة آسيا:
1- السعودية (48 عالميا).
2- قطر (51 عالميا).
3- الإمارات (70 عالميا).
4- العراق (75 عالميا).
5- سلطنة عمان (78 عالميا).
6- سوريا (85 عالميا).
7- البحرين (90 عالميا).
8- الأردن (91 عالميا).
9- لبنان (94 عالميا).
10- فلسطين (98 عالميا).
11- الكويت (142 عالميا).
12- اليمن (152 عالميا).
المصدر: fifa.com
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