موريتانيا تعين مدربا جديدا لمنتخبها قبل كأس أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم اليوم الجمعة أنه عين الفرنسي ديدييه جوميز دي روسا مدربا جديدا للمنتخب الأول للبلاد قبل كأس أمم إفريقيا التي ستنطلق في يناير المقبل في الكاميرون.

وبدأ جوميز دي روسا مسيرته التدريبية في صفوف أندية للهواة في فرنسا قبل العمل مع عدة أندية إفريقية في مصر والكاميرون والجزائر ورواندا والسودان وتنزانيا وغينيا طوال الأعوام التسعة الأخيرة.

وهذه هي المرة الأولى التي يتولى فيها جوميز دي روسا البالغ 52 عاما تدريب منتخب وطني.

Former Simba SC Tanzania tactician, Didier Gomes Da Rosa has been appointed the new head coach of the Mauritania National team with immediate effect.



The 52-year-Old French Man is replacing compatriot Corentin Martins.#sisindiospotipic.twitter.com/0fzLmWmdp1 — Maish101Sports (@Maish101S) November 17, 2021

ويتولى جوميز دي روسا تدريب منتخب موريتانيا خلفا للاعب الفرنسي الدولي السابق كورنتان مارتنز الذي استمر في المنصب طوال سبعة أعوام وحقق مع الفريق نتائج فاقت التوقعات عندما قاده للتأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا لأول مرة في 2019.

ورغم أنه قاد الفريق للتأهل للبطولة للمرة الثانية على التوالي في مارس الماضي إلا أنه أقيل من منصبه في أكتوبر بسبب سوء النتائج في تصفيات كأس العالم.

وأول مهمة لجوميز دي روسا ستكون في كأس العرب في قطر في وقت لاحق من العام الجاري.

المصدر: "رويترز"