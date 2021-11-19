الروسية بيتروسيان تؤدي "وثبة مع أربع دورات" لأول مرة في تاريخ التزحلق على الجليد (فيديو)

حققت الروسية أديليا بيتروسيان البالغة 14 عاما إنجازا عالميا غير مسبوق خلال بطولة روسيا للتزحلق الفني على الجليد التي تستضيفها مدينة بيرم حاليا.

وقامت بيتروسيان خلال عرضها في البطولة اليوم الجمعة، بالدوران حول نفسها 4 مرات خلال وثبة واحدة، لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه كونها الأولى التي تحقق هذا الإنجاز في رياضة التزحلق الفني على الجليد لفردي السيدات.

Видео: фигуристка Аделия Петросян первой в истории выполнила четверной риттбергерhttps://t.co/XwdFWwxVLapic.twitter.com/pfWS6rcfcv — Петербургский Дневник (@dnevnikspb) November 19, 2021

Российская фигуристка Аделия Петросян стала первой в истории, исполнившей четверной риттбергер pic.twitter.com/A7FJRDZCvb — Наталья Рамазана 🇷🇺 (@NatRamasana) November 19, 2021

المصدر: matchtv.ru