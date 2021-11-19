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الروسية بيتروسيان تؤدي "وثبة مع أربع دورات" لأول مرة في تاريخ التزحلق على الجليد (فيديو)

الرياضة

الروسية بيتروسيان تؤدي
Sputnik Владимир Песня
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حققت الروسية أديليا بيتروسيان البالغة 14 عاما إنجازا عالميا غير مسبوق خلال بطولة روسيا للتزحلق الفني على الجليد التي تستضيفها مدينة بيرم حاليا.

وقامت بيتروسيان خلال عرضها في البطولة اليوم الجمعة، بالدوران حول نفسها 4 مرات خلال وثبة واحدة، لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه كونها الأولى التي تحقق هذا الإنجاز في رياضة التزحلق الفني على الجليد لفردي السيدات.

المصدر: matchtv.ru

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