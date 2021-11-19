كوريا الشمالية.. بدء الترويج لـ"ماراثون بيونغ يانغ" في 10 أبريل المقبل

بدأت وكالة سفر كورية شمالية الترويج لسباق ماراثون من المقرر إقامته في أبريل المقبل في بيونغ يانغ، وسط علامات على إعادة فتح حدود كوريا الشمالية مع الصين.

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وقالت وكالة السفر "كوريو تورز"، ومقرها بكين، إنه من المقرر إجراء "ماراثون بيونغ يانغ" في 10 أبريل من العام المقبل.

وأوضحت الشركة أن "ماراثون بيونغ يانغ" يتضمن 4 مضامير- ماراثون كامل (42 كيلومترا) ونصف ماراثون (21 كيلومترا) وسباق 10 كيلومترات، سباق 5 كيلومترات.

لكنها أشارت إلى أنه تم تعليق جميع الجولات السياحية إلى كوريا الشمالية حاليا بسبب إغلاق الحدود، ولن يتم تأكيد الجدول الزمني لـ "ماراثون بيونغ يانغ" لعام 2022 إلا بعد إعادة فتح الحدود.

وكانت كوريا الشمالية ألغت "ماراثون بيونغ يانغ" لعام 2020 بعد إغلاق حدودها لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. وفي هذا العام، تلقت كوريا الشمالية الحجوزات للحدث من شهر يناير، قائلة إنها ستجري الحدث افتراضيا في الفترة من 5 إلى 11 أبريل، لكنها ألغته في نهاية المطاف.

المصدر: "يونهاب"