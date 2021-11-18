سيرينا ويليامز: لم أتجاوز بعد تأثيرات ما حدث في "إنديان ويلز" قبل 20 عاما

صرحت نجمة التنس الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز البالغة 40 عاما بأنها لم تتجاوز بعد تأثيرات ما تعرضت له في بطولة إنديان ويلز في عام 2001.

وأطلقت جماهير بطولة أنديان ويلز في نسخة عام 2001 صيحات الاستهجان بوجه ويليامز عقب اتهامات بأنها تأهلت للمباراة النهائية بعد أن قام والدها ريتشارد بسحب شقيقتها الأكبر فينوس من مباراتهما في قبل النهائي.

Serena Williams Says She's Still Haunted By Indian Wells Incident 20 Years Ag https://t.co/CyabfDDeCB — SerenaWilliamsCORNER (@Monique6012) November 18, 2021

وقبل المباراة مباشرة انسحبت فينوس من الدور قبل النهائي قائلة إنها تعاني من التهاب في الأربطة بعد يوم واحد من قول لاعبة التنس الروسية إيلينا ديمنتييفا إن ريتشارد وليامز "سيقرر من ستفوز" ما سمح لسيرينا بالصعود للنهائي في مواجهة البلجيكية كيم كليسترز في اليوم التالي.

وأطلق نحو 16 ألف مشجع في المدرجات صيحات الاستهجان بوجه سيرينا وفينوس ووالدهما ريتشارد.

Serena Williams says she is still traumatized by an experience at Indian Wells in 2001 when she was booed by the crowd after accusations she reached the final after her father, Richard, pulled sister Venus out of their semi-final clash. https://t.co/IceezgSDs7 — Reuters Sports (@ReutersSports) November 18, 2021

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ورغم أن سيرينا قلبت تأخرها بمجموعة إلى فوز فإنها قالت إنها لم تكن في حالة نفسية تسمح لها بالاحتفال.

وقالت سيرينا عن ذلك في مقابلة بمناسبة العرض الأول لفيلم "الملك ريتشارد" الذي يتناول مسيرة والدها "كانت هذه مباراة صعبة بالنسبة لي: "لا أنسى مطلقا رحلة العودة بالسيارة.. لم تكن هناك أي احتفالات وكنت أبكي طوال الوقت".

وفي العام التالي لم تدافع سيرينا عن لقبها وغابت عن البطولة التي عادة ما يطلق عليها "خامس البطولات الكبرى".

وقاطعت سيرينا البطولة حتى عام 2015.

وقالت اللاعبة الحاصلة على 23 لقبا كبيرا "حتى عند العودة للبطولة بعد 14 عاما كانت الأوضاح مؤلمة للغاية".

وأشارت سيرينا إلى أنها كانت تخشى من عودة صيحات الاستهجان من جديد ومن ثم فكرت في مقاطعة البطولة للأبد.

المصدر: رويترز