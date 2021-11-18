وفاة دينيس كوفبا لاعب كرة القدم السابق في كريليا سوفيتوف

توفي لاعب كرة القدم السابق لفريق مدينة سامارا الروسية كريليا سوفيتوف، والمنتخب البيلاروسي دينيس كوفبا عن عمر يناهز 43 عاما متأثرا بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أعلنت زوجة اللاعب ناديجدا كوفبا، عن إصابة زوجها بـ "كوفيد-19" وتم وضعه في العناية المركزة.

ونعى نادي كريليا سوفيتوف نجمه السابق، معزيا أسرة وأصدقاء دينيس كوفبا، في رسالة: "حزينون معكم".

Не стало Дениса Ковбыhttps://t.co/nNGBydvHBi — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) November 18, 2021

لعب كوفبا بقميص كريليا سوفيتوف بالفترة من 2000 إلى 2009، وكذلك من 2010 إلى 2011، وشارك في 260 مباراة للنادي وسجل ثمانية أهداف.

كما لعب مع نادي لوكوموتيف البيلاروسي، والنوادي الأوكرانية زفيزدا والإسكندرية، والنادي التشيكي سبارتا، والتي توج معها بطلا للدوري، إضافة لنادي خيمكي الروسي.

أما على صعيد المنتخبات شارك كوفبا منتخب بلاده في 36 مباراة وسجل هدفين.

المصدر: وكالة "تاس" الروسية